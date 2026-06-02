ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические акты

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ночь на 2 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как заявили в военном ведомстве, массированный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен в ответ на террористические акты.
В Минобороны подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.
