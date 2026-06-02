Российские военные нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Как сообщили в военном ведомстве, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В заявлении уточняется, что среди использованных средств были гиперзвуковые аэробаллистические ракеты.
По данным Минобороны, поражению подверглись цели в Киеве, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городах Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
В рамках массированного удара, как отмечается в сообщении, были также поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.