Российские военные нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Министерство обороны РФ заявило, что российские Вооруженные силы в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвукового оружия. Эта мера стала ответом на террористические атаки со стороны Киева.

Источник: Reuters

Как сообщили в военном ведомстве, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В заявлении уточняется, что среди использованных средств были гиперзвуковые аэробаллистические ракеты.

По данным Минобороны, поражению подверглись цели в Киеве, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) городах Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по объектам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

В рамках массированного удара, как отмечается в сообщении, были также поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.