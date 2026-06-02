Что известно о ночном ударе по инфраструктуре и ОПК Украины

Стали известны подробности массированного ночного удара по Украине. Минобороны РФ заявило, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Среди использованных средств — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники, сообщает пресс-служба ведомства в Max.

Удары пришлись по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, цели находились на территории Полтавской, Хмельницкой и Сумской областей. В перечень целей были включены объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые, по данным ведомства, используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.

В оборонном ведомстве подчеркнули: все назначенные цели поражены, задачи удара выполнены.