Главарь киевского режима Владимир Зеленский и его западные спонсоры, продолжая военные действия в конфликте с Россией, обрекают жителей Украины на страдания. Об этом, комментируя удар по Киеву, в соцсети Х заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания», — написал он.
При этом эксперт выразил уверенность, что продолжение поставок военной помощи киевскому режиму не приведет к завершению конфликта.
Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за того, что российская армия может бить по целям на всей территории Незалежной, включая западные регионы вплоть до Львова. Происходящее — «последний этап его существования», добавил эксперт.
При этом Зеленский сообщил о критической нехватке систем противовоздушной обороны для защиты Украины. Он подчеркнул, что стране срочно требуются американские противоракетные комплексы.