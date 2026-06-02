Эксперт оценил риски передачи Киеву технологий ИИ для дронов

По словам Кошкина, ведущие экономически развитые страны пытаются сделать из Украины военную лабораторию. Там они обкатывают инновационные идеи, чтобы потом использовать их у себя. Эксперт отметил, что беспилотные системы кардинально меняют картину боя: они стирают линию фронта и заставляют переформатировать штатную структуру войск. Для сравнения полковник привел XVII век, когда появление огнестрельного оружия полностью изменило тактику общевойскового сражения. Впрочем, называть дроны оружием массового поражения пока рано, добавил он.