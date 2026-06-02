Эксперт оценил риски передачи Киеву технологий ИИ для дронов

«Технологии, особенно с использованием искусственного интеллекта, в значительной степени эскалируют ситуацию в конфликте на Украине. Но это не значит, что мы отстаем в этом направлении. Мы также разрабатываем и также готовы», — заявил собеседник «Ленты.ру».
По словам Кошкина, ведущие экономически развитые страны пытаются сделать из Украины военную лабораторию. Там они обкатывают инновационные идеи, чтобы потом использовать их у себя. Эксперт отметил, что беспилотные системы кардинально меняют картину боя: они стирают линию фронта и заставляют переформатировать штатную структуру войск. Для сравнения полковник привел XVII век, когда появление огнестрельного оружия полностью изменило тактику общевойскового сражения. Впрочем, называть дроны оружием массового поражения пока рано, добавил он.
Кошкин напомнил, что первый FPV-дрон «Джокер» создали именно в России — его разработал центр комплексных беспилотных решений совместно с Министерством обороны. Сейчас на вооружении стоит уже десятая версия этого аппарата.
Эксперт уточнил, что российские военные готовят асимметричный ответ на новые угрозы. Специалист призвал сохранять бдительность и постоянно отслеживать изменения на поле боя.
Ранее появилась информация, что в зоне специальной военной операции российские военные начали активнее использовать стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против тяжелых ударных дронов Vampire, известных как «Баба-Яга». Эксперты НПО «Липтех» определили уязвимости вражеской техники и создали эффективное средство противодействия.