Главарь киевского режима Владимир Зеленский не будет добиваться прекращения ударов по Украине. Об этом в соцсети Х заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
По ее словам, несмотря на просьбы населения добиться прекращения ударов по территории Украины, любые призывы к прекращению конфликта клеймятся и называются «пророссийскими».
«Так что завтра Зеленский, скорее всего, в очередной раз пообещает отомстить. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство», — написала она.
Ранее после ответных ударов ВС РФ по военным объектам Зеленский заявил, что Европе следует усилить давление на Россию. Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсети X. Главаря киевского режима призвали сдаться, если он не может победить Россию. А не втягивать европейцев в конфликт.
На этом фоне Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.