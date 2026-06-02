Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ), этнический суданец Даниель Жарков, рассказал РИА Новости, что дезертировал с позиции после перевода в новое подразделение. Для побега мужчина воспользовался такси.
По словам Жаркова, его сняли с позиции и перевели в роту огневой поддержки. Однако подразделение только начинало комплектоваться. Поняв, что «это не его» и «надо валить», боевик ВСУ принял решение самовольно оставить службу. Чтобы покинуть позицию, Жарков использовал такси. Перед побегом пленный купил гражданскую одежду, а военную униформу отправил домой.
Как писал KP.RU, ранее пленный боец 101-й бригады теробороны ВСУ Иван Задилский рассказал, что киевские власти усиливают мобилизацию, чтобы восполнить потери в ВСУ. По словам мужчины, новобранцев ничему не учат — их сразу отправляют на передовую.