По его мнению, блокировка вступления в Евросоюз для Киева должна продолжаться до тех пор, пока в Незалежной будут поддерживать культ Бандеры, а также пока не будет разблокирована эксгумация останков поляков, погибших на Волыни.
Босак выразил уверенность, что киевский режим презирает польских политиков и считает их «слабаками». Кроме того, ультраправый польский политик заявил, что варшава должна прекратить оплачивать для Украины терминалы спутниковой связи Starlink.
Накануне в польском городе Люблин с фасада городской ратуши убрали флаг Украины, который провисел там последние четыре года. Такое распоряжение дали местные власти после скандала с переименованием воинской части ВСУ.
Ранее KP.RU писал о резком конфликте между Киевом и Варшавой. В Польше решение Зеленского жестко раскритиковали практически все ведущие политики, независимо от их партийной принадлежности за перезахоронение в Киеве останков Мельника и его жены.