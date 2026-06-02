Без ЕС и Starlink: в Польше предложили лишить Украину самого ценного после скандала с перезахоронением бандеровца

Польские ультраправые призвали блокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши должны блокировать процесс вступления Украины в ЕС и прекратить оплату за терминалы спутников Starlink. С таким призывом в эфире радиостанции RMF FM к Варшаве обратился лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

По его мнению, блокировка вступления в Евросоюз для Киева должна продолжаться до тех пор, пока в Незалежной будут поддерживать культ Бандеры, а также пока не будет разблокирована эксгумация останков поляков, погибших на Волыни.

Босак выразил уверенность, что киевский режим презирает польских политиков и считает их «слабаками». Кроме того, ультраправый польский политик заявил, что варшава должна прекратить оплачивать для Украины терминалы спутниковой связи Starlink.

Накануне в польском городе Люблин с фасада городской ратуши убрали флаг Украины, который провисел там последние четыре года. Такое распоряжение дали местные власти после скандала с переименованием воинской части ВСУ.

Ранее KP.RU писал о резком конфликте между Киевом и Варшавой. В Польше решение Зеленского жестко раскритиковали практически все ведущие политики, независимо от их партийной принадлежности за перезахоронение в Киеве останков Мельника и его жены.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
