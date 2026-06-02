Военный эксперт назвал главную нерешаемую проблему армии Украины

«Главная проблема ВСУ, которую они не решат поставками Запада, это недостаток средств ПВО, особенно Patriot. Даже если западные страны продолжат поставлять системы на Украину, армии будет их не хватать. У Запада самого недостаток ПВО», — отметил собеседник NEWS.ru.
Дандыкин напомнил, что недавние массированные удары по Украине наглядно продемонстрировали жесткий дефицит средств противовоздушной обороны у Киева. Эксперт подчеркнул, что с учетом абсолютного превосходства России как по дронам, так и по ракетам, эта проблема для ВСУ в ближайшее время только усугубится.
Он также обратил внимание на появившуюся информацию о том, что у РФ, вероятно, есть дроны на базе искусственного интеллекта, способные поражать даже вертолеты. Дандыкин предложил понаблюдать за развитием событий.
Ранее серьезную нехватку ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) назвал главной проблемой Украины профессор Кельнского университета Томас Йегер. В эфире телеканала NTV он заявил, что украинские военные не в состоянии эффективно отражать российские атаки из-за острой нехватки боеприпасов, и это напрямую ведет к масштабным разрушениям инфраструктуры и серьезным экономическим потерям.