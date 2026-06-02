Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.