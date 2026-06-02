Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на Ильском НПЗ после ночной атаки БПЛА полностью ликвидирован

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание.

Источник: Комсомольская правда

Пожарным удалось полностью потушить возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пожар вспыхнул в ночь на 2 июня в результате падения обломков сбитого беспилотника. По официальным данным, пострадавших нет.

— Всего в ликвидации возгорания на территории завода принимали участие 159 человек и 47 единиц спецтехники, в том числе оперативные подразделения МЧС России. Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов распространение пламени удалось вовремя остановить, — сообщили в оперштабе.

Прошедшая ночь выдалась неспокойной для всего Краснодарского края, который подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Помимо Ильского НПЗ, еще один инцидент был зафиксирован в Славянске-на-Кубани — там обломки сбитого дрона рухнули во дворе жилого многоэтажного дома. К счастью, в жилом секторе также обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за сохранявшейся всю ночь опасности в регионе вводились повышенные меры безопасности, включая временную приостановку работы южных аэропортов страны. Ограничения на полеты были полностью сняты утром 2 июня. На данный момент авиаузлы юга России работают в обычном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше