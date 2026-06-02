В Ленобласти пообещали платить по 100 тысяч за сбитый дрон в регионе

По словам главы региона, оплата двойная: за каждый боевой день — 10 тысяч рублей, за сбитый дрон — еще 100 тысяч. Контракт гарантирует службу только на территории Ленобласти. Сейчас группы уже работают в Кингисеппском, Тосненском и Киришском районах.