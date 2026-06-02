В Ленобласти пообещали платить по 100 тысяч за сбитый дрон в регионе

Губернатор Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями рассказал о работе мобильных огневых групп, которые сбивают вражеские беспилотники. Добровольцев оформляют на ставку пожарного спасателя с одновременным заключением контракта резервиста.

По словам главы региона, оплата двойная: за каждый боевой день — 10 тысяч рублей, за сбитый дрон — еще 100 тысяч. Контракт гарантирует службу только на территории Ленобласти. Сейчас группы уже работают в Кингисеппском, Тосненском и Киришском районах.

Идет набор добровольцев в Выборгском районе — открыто 103 ставки. Губернатор сообщил, что принято решение добавить еще 50 мест. «Мы с вами свяжемся и поможем оформить все документы», — обратился господин Дрозденко к жителям.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, о том, что в Ленинградской области планировали дополнительно сформировать мобильные огневые группы для защиты критически важных объектов от возможных воздушных угроз.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
