МО: ночной удар по Украине был ответным за теракт в Старобельске

Как сообщили в Минобороны России, эта атака стала ответом на террористический акт киевского режима в Старобельске.
«Сегодня ночью в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам», — говорится в заявлении оборонного ведомства.