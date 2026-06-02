Военный эксперт указал на кризис системы ПВО Украины

«Все современные комплексы типа Patriot, типа SAMP/T либо уничтожены, либо испытывают огромный дефицит ракет. А все остальные ПВО, которые им поставляют — Avenger и другие, — просто не позволяют выполнять функции по сбиванию летательных систем», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
По словам Матвийчука, украинские силы сейчас почти полностью остались без защиты со стороны ПВО и противоракетной обороны — западные системы, которые поставляют Киеву, не выдерживают нагрузки и не выполняют свои задачи. Эксперт пояснил, что из-за этого военные объекты и гражданская инфраструктура Украины становятся открытыми для атак.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему западная помощь не решит проблему украинской армии. По его словам, даже новые партии вооружений не восполнят критическую нехватку средств ПВО у ВСУ. Специалист отметил, что западные государства и сами испытывают дефицит подобных систем.