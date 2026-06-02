Главное из брифинга Минобороны 2 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удар возмездия за атаку на Старобельск

В ночь на 2 июня в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск ЛНР, где в результате ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.

В результате удара высокоточным оружием на Украине поражены предприятия, выпускающие продукцию военного назначения, и другие объекты:

  • объединение «Абрис ПТ»;
  • предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ “Спектр”;
  • АО “Завод Маяк”;
  • государственная компания “УкрСпецЭкспорт”;
  • машиностроительный завод им. Омельченко в Запорожской области;
  • авиационный двигателестроительный завод “Мотор Сич” в Запорожье;
  • предприятие компании “Fire Point”, а также логистический центр в Днепропетровской области;
  • Харьковское государственное авиационное предприятие;
  • “Шосткинский казенный завод “Звезда” в Сумской области;
  • предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях;
  • два объекта топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ в Харьковской области;
  • три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК) в Киеве;
  • инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

“Север” улучшил тактическое положение

Подразделения “Северной” группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе шести населенных пунктов Сумской области, а также пяти бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

“Запад” занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 185 боевиков, две боевые бронированные машины “Хамви”, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения “Юга” продвигаются в ДНР

Военнослужащие “Южной” группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 25 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия “Центра” превысили 325 боевиков

За сутки подразделения “Центра” атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра.

Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Цезарь” и две станции РЭБ.

“Восток” продавил глубину обороны противника

Подразделения “Восточной” группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки.

“Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие”, — сообщает Минобороны РФ.

“Днепр” продвигается в Запорожской области

Бойцы “Днепра” нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах Орехова, Кирово и Григоровки.

Противник потерял свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам подготовки и площадкам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиабомб;
  • три реактивных снаряда РСЗО “Химарс”;
  • 381 БПЛА самолетного типа.