Главное из брифинга Минобороны 2 июня 2026 года: последние новости на сегодня

ВС России нанесли удар возмездия за атаку на Старобельск
В ночь на 2 июня в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск ЛНР, где в результате ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.
В результате удара высокоточным оружием на Украине поражены предприятия, выпускающие продукцию военного назначения, и другие объекты:
- объединение «Абрис ПТ»;
- предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ “Спектр”;
- АО “Завод Маяк”;
- государственная компания “УкрСпецЭкспорт”;
- машиностроительный завод им. Омельченко в Запорожской области;
- авиационный двигателестроительный завод “Мотор Сич” в Запорожье;
- предприятие компании “Fire Point”, а также логистический центр в Днепропетровской области;
- Харьковское государственное авиационное предприятие;
- “Шосткинский казенный завод “Звезда” в Сумской области;
- предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях;
- два объекта топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ в Харьковской области;
- три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК) в Киеве;
- инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.
“Север” улучшил тактическое положение
Подразделения “Северной” группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе шести населенных пунктов Сумской области, а также пяти бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
“Запад” занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 185 боевиков, две боевые бронированные машины “Хамви”, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения “Юга” продвигаются в ДНР
Военнослужащие “Южной” группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 25 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия “Центра” превысили 325 боевиков
За сутки подразделения “Центра” атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра.
Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Цезарь” и две станции РЭБ.
“Восток” продавил глубину обороны противника
Подразделения “Восточной” группировки нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки.
“Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие”, — сообщает Минобороны РФ.
“Днепр” продвигается в Запорожской области
Бойцы “Днепра” нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах Орехова, Кирово и Григоровки.
Противник потерял свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- десять управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда РСЗО “Химарс”;
- 381 БПЛА самолетного типа.