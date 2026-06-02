SHOT: на Украине принудительно мобилизовали немца, приехавшего к родственникам

В Черновицкой области Украины сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали гражданина Германии, приехавшего навестить близких. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, под мобилизацию попал уроженец Черновицкой области, который еще в 2017 году официально оформил гражданство ФРГ и вышел из украинского подданства. Мужчина приехал на Буковину, чтобы навестить родственников.
При проверке он показал документы, но военкомы их проигнорировали. Иностранца задержали и оперативно отправили в один из военных учебных центров.
Как уточняет SHOT, посольство Германии на Украине уже в курсе инцидента.