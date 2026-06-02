На Украине курсантов летного вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС», — отметил собеседник агентства.
По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формировать за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И, судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник издания.
Как писал сайт KP.RU, Украина может столкнуться со сложностями в текущем году из-за хронической нехватки живой силы в ВСУ. По данным издание Financial Times, Украина вышла из самой суровой зимы с начала конфликта, поэтому теперь стороны готовятся к усилению боевых действий. Однако в ВСУ наблюдается постоянная нехватка личного состава.