В Минобороны рассказали о поражении еще одного военного завода на Украине

Российские военные атаковали предприятия военной промышленности в пяти регионах Украины и в Киеве, а также в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.
«В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — говорится в сообщении от ведомства.
При этом в Минобороны рассказали, что были поражены и другие важные элементы военной инфраструктуры Украины. В частности, идет речь о военных заводах в Днепропетровской и Киевской областях.