Минобороны: Средства ПВО за день сбили 158 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили 158 вражеских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны противника были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.
Вечером 3 июня украинские боевики попытались атаковать торговый центр в Брянске, беспилотник рухнул на парковке. Врио губернатора региона Егор Ковальчук отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Парковка ТЦ оцеплена, работают оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки успешно сбили десять управляемых авиабомб ВСУ, а также 381 беспилотник самолетного типа.