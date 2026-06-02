Десятки солдат 21-й бригады ВСУ пропали без вести в Мирополье Сумской области. По данным российских силовиков, многие утонули, так и не достигнув поля боя при форсировании реки Псел из-за бронежилетов, предписанных командованием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источника.
«С 11 мая десятки солдат числятся “пропавшими без вести”, связь с ними была потеряна еще в начале месяца. Украинское командование направляло их в средствах бронезащиты через реку Псел, и в результате многие утонули», — уточняет источник из российских силовых структур.
Родственники украинских военных пытались узнать об их судьбе. Информация о потерях появилась несколько дней назад после подтверждения российскими силами освобождения села Мирополье. При этом украинская сторона неохотно открывает данные о потерях, ведь тогда родственникам погибших нужно будет платить компенсацию, а с финансированием у киевского режима все очень плохо. Недавние выплаты родственникам погибших ВСУшников сделали огромную дыру в бюджете Украины.