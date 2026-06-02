В Польше все-таки поняли, кого на Украине они спонсировала все эти годы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда», комментируя разразившееся в Польше негодование из-за героизации главой киевского режима Владимиром Зеленским приспешников нацистов.
«Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?» — иронично подчеркнула дипломат.
Как писал сайт KP.RU, в Польше потребовали, чтобы украинский главарь извинился перед президентом страны Каролем Навроцким за решения, связанные с героизацией бандеровцев из ОУН* и УПА*.
Ранее газета Telegraph сообщила, что конфликт между Киевом и Варшавой из-за решения Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Украиной и Польшей.
* Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории России.