В ДНР при атаке ВСУ пострадали пять человек

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Пять мирных жителей ДНР получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр города Донецка Алексей Кулемзин сообщал о погибшем водителе авто, глава Горловки Иван Приходько — о раненном при ударе ВСУ мирном жителе.
«На автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения. В Светлодарске городского округа Дебальцево ранения средней степени тяжести получили мужчины 1996 и 2001 годов рождения. В Селидово Красноармейского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1980 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава ДНР добавил, что в результате вражеских обстрелов повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцеве, на кольцевой автодороге в Донецке, а также на трассе Донецк — Горловка.