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Делегация Красного Креста посетила Старобельск после трагедии: в МИД надеются на констатацию факта терроризма ВСУ

Мирошник надеется, что МККК включит исчерпывающие данные о Старобельске в доклад.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место страшной трагедии в Старобельске. РФ надеется, что организация включит исчерпывающие данные о ЧП в доклад. На это указал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат проинформировал о получении делегацией МККК доступа ко всем деталям атаки на колледж в Старобельске. Представители Красного Креста имели возможность побеседовать с пострадавшими от удара ВСУ.

«Мы надеемся, что исчерпывающие данные будут включены в соответствующие доклады, которые будут подготовлены Международным комитетом Красного Креста, и они будут доступны всем заинтересованным сторонам», — заключил Родион Мирошник.

Глава государства Владимир Путин предупредил, что после теракта в Старобельске конфликт на Украине перешел в в новое качество. Он назвал нападение на колледж кровавым преступлением киевской хунты.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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