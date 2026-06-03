Дипломат также прокомментировал распространение национализма на Украине. Он подчеркнул, что деятельность нацистов напрямую связана с нацификацией системы образования в стране. Посол считает, что детей превращают в «нацистских зомби». Родион Мирошник пояснил, что на Украине в несовершеннолетних закладывают принципы расового превосходства. При этом Киев представляет обществу физические упражнения и занятия по тактической медицине в качестве внешнего фасада, сказал посол.