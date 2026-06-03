Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на Брянскую область: обломки дрона упали во дворе многоэтажки

В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в «Макс».

Он уточнил, что жизни девочки ничего не угрожает. Она доставлена в больницу. Врио губернатора региона пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

«Страшнее всего, когда от действий украинских фашистов страдают дети», — выразил сочувствие Егор Ковальчук.

Прошлой ночью силами ПВО над Россией перехватили 148 беспилотников. Их сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Волгоградской, Орловской, Смоленской и Ростовской областей. Беспилотники также были уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше