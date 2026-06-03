Марочко объяснил, почему Киев замалчивает удары ВС РФ по ОПК

«Исходя из того, что практически все украинские паблики замалчивают сейчас точные данные о том, куда прилетело и по чем — могу сказать, что это как раз тот фактор, который сигнализирует о том, что весьма эффективно отработали наши военнослужащие по объектам ОПК Украины и объектам двойного назначения», — цитирует эксперта агентство ТАСС.