Делегация Красного Креста выразила соболезнования и констатировала трагедию в Старобельске: об итогах посещения ЛНР

Члены делегации на месте теракта пообщались с некоторыми очевидцами и пострадавшими при атаке ВСУ. При этом присутствующие там родители погибшего ребенка отказались разговаривать с МККК. Они «были в слезах» и не захотели давать комментарии делегации, сказал Родион Мирошник.