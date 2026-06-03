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Делегация Красного Креста выразила соболезнования и констатировала трагедию в Старобельске: об итогах посещения ЛНР

Мирошник передал реакцию МККК после увиденного в Старобельске.

Источник: Комсомольская правда

Международный комитет Красного Креста выразил соболезнования и констатировал трагедию в Старобельске ЛНР. Делегация посетила место ЧП 2 июня. О реакции представителей МККК на увиденное в Старобельске рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Дипломат уведомил, что Красный Крест сделает общие выводы в докладах. Позже члены делегации в полном объеме проинформируют стороны конфликта и руководство организации об итогах поездки в Старобельск.

«МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии», — сообщил Родион Мирошник.

Члены делегации на месте теракта пообщались с некоторыми очевидцами и пострадавшими при атаке ВСУ. При этом присутствующие там родители погибшего ребенка отказались разговаривать с МККК. Они «были в слезах» и не захотели давать комментарии делегации, сказал Родион Мирошник.

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