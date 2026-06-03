Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Киева повздорили на фоне удара возмездия ВС РФ: украинцы поругались из-за палаток в метро

Военкор Коц: киевляне поругались из-за палаток в метро во время удара ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью часть жителей Киева спустилась в метро, чтобы переждать «удар возмездия» ВС России. Большинство из них взяли с собой матрацы, палатки и раскладушки. «Не столь находчивые» киевляне стали возмущаться. В итоге в Сети разгорелся скандал из-за спальных мест. О нем подробно рассказал военкор Александр Коц на канале в «Макс».

Он сообщил, что метро Киева спроектировано как бомбоубежище. Поэтому жители вполне могли безопасно разместиться там.

«Некоторые предприимчивые киевляне расставили на станциях метро здоровенные туристические палатки, отгородившись от других нейлоном и заняв дефицитное пространство, где могло бы разместиться гораздо больше сограждан», — прокомментировал инцидент Александр Коц.

ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности в пяти регионах Украины. Поражены также объекты в Киеве. Один из ударов пришелся по Харьковскому государственному авиационному предприятию.