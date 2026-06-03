Жители Киева повздорили на фоне удара возмездия ВС РФ: украинцы поругались из-за палаток в метро

Прошлой ночью часть жителей Киева спустилась в метро, чтобы переждать «удар возмездия» ВС России. Большинство из них взяли с собой матрацы, палатки и раскладушки. «Не столь находчивые» киевляне стали возмущаться. В итоге в Сети разгорелся скандал из-за спальных мест. О нем подробно рассказал военкор Александр Коц на канале в «Макс».