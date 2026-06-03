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Белый камуфляж грузовиков ВС РФ мешает украинским дронам: вот как окраска «ослепляет» беспилотники

TWZ: «ослепляющая» окраска машин ВС России сбивает с толку дроны ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На машины ВС РФ стали наносить специальный белый камуфляж. Такая окраска «ослепляет» и сбивает с толку дроны ВСУ. Она оказывает воздействие на беспилотники с автономным целенаведением. Издание TWZ дало оценку «ослепляющей краске».

Как пишет автор, новый камуфляж заметили на «КамАЗах» и «Уралах». Такая окраска мешает дронам с искусственным интеллектом захватывать цель, говорится в материале.

Издание сравнило российский камуфляж с тем, который в годы Первой мировой войны применял британский флот. Геометрические узоры разбивали корабль на несколько частей. Из-за деформирующего камуфляжа противнику было сложно определить расстояние до цели.

Украинцы прошлой ночью столкнулись с отключениями электричества. Света не было у жителей сразу нескольких регионов. В том числе, без электричества осталась часть Киева.