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Три БПЛА сбито над Ленобластью, идет работа ПВО

Отражение атаки дронов на регион продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Ленинградской областью в ночь на среду 3 июня.

Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал чиновник в мессенджере «Макс».

По словам Дрозденко, российские военные продолжают работу по отражению атаки украинских дронов.

Также российские средства ПВО продолжают отражать налет дронов на Москву. Сбит уже 21-й БПЛА, летевший к столице. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома.

При этом в ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России.

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