Три БПЛА сбито над Ленобластью, идет работа ПВО

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Ленинградской областью в ночь на среду 3 июня.
Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«На данный момент силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал чиновник в мессенджере «Макс».
По словам Дрозденко, российские военные продолжают работу по отражению атаки украинских дронов.
Также российские средства ПВО продолжают отражать налет дронов на Москву. Сбит уже 21-й БПЛА, летевший к столице. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома.
При этом в ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России.