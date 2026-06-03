Родители погибшего при ударе ВСУ ребенка не стали говорить с МККК: они пришли к месту ЧП в Старобельске почтить память

Посещение делегацией МККК места ЧП в Старобельске прокомментировала также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она уведомила, что сотрудники Красного Креста были в больнице, где проходят лечение пострадавшие при ударе ВСУ подростки. Они также пообщались с некоторыми родителями. Как подчеркнула Яна Лантратова, делегация увидела все результаты страшной трагедии. Представители международной организации убедились, что на месте теракта нет никакой военной базы.