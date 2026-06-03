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Многоквартирный дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске: об атаке ВСУ на Тамбовскую область

БПЛА ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, повреждены здания.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны массированно атаковали Тамбовскую область. В результате налета БПЛА в Мичуринске повреждены несколько зданий. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назвал агрессию Киева террористической атакой. Об этом он написал на канале в «Макс».

По сведениям властей региона, пострадавших в результате ударов БПЛА нет. При этом повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств в Мичуринске. В зданиях выбило стекла.

«[Повреждены] также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет», — сообщил Евгений Первышов. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

На подлете к Москве за ночь сбили 13 дронов. Общее количество перехваченных со вчерашнего вечера беспилотников составило 22 БПЛА.

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