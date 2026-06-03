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CBS: лётчика США во время конфликта против Ирана сбили два раза за месяц

Пилота истребителя ВВС США F-15E дважды сбивали в течение 30 дней во время военной операции США против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Пилот американского истребителя F-15E в течение 30 дней во время военной операции США против Ирана был сбит два раза, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники.

В начале конфликта его боевую машину в результате дружественного огня подбил кувейтский самолёт. В рамках того инцидента США потеряли сразу три истребителя F-15E, в которых находилось по два пилота.

Все шесть летчиков смогли катапультироваться. Они не пострадали. Через месяц один из этих пилотов, управляя F-15E, был вновь сбит. В истребитель, который находился в воздушном пространстве Ирана, попала зенитная ракета, выпущенная силами противовоздушной обороны указанной исламской республики.

Оба пилота катапультировались. После приземления они вышли на связь с американской стороной. Переживший два инцидента лётчик был эвакуирован военными США спустя несколько часов. Он получил тяжелые ранения. Второй пилот F-15E был обнаружен и вывезен с опасной территории только через двое суток.

Напомним, ранее командующий объединённым командованием ПВО Ирана генерал-майор Алиреза Элахами заявил, что система противовоздушной обороны исламской республики нанесла тяжёлые материальные потери воздушным силам США. По его словам, это стало одним из самых серьёзных поражений беспилотной авиации в истории воздушных боёв. Элахами уточнил, что США, в частности, использовали дроны MQ-9 Reaper, «Гермес 900», «Орбитер», «Лукас» и «Гермес 450».

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