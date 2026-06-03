CBS: лётчика США во время конфликта против Ирана сбили два раза за месяц

Оба пилота катапультировались. После приземления они вышли на связь с американской стороной. Переживший два инцидента лётчик был эвакуирован военными США спустя несколько часов. Он получил тяжелые ранения. Второй пилот F-15E был обнаружен и вывезен с опасной территории только через двое суток.