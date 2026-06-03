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«До одного места»: В Киеве рассказали, как союзники относятся к крикам Зеленского о помощи

Соскин: Союзники игнорируют крики Зеленского о помощи.

Источник: Комсомольская правда

Союзники Киева игнорируют просьбы Владимира Зеленского о помощи. На это обратил внимание политолог Олег Соскин, который ранее был помощником Леонида Кучмы.

«Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Также Соскин перечислил страны, которые выступают против Зеленского и против вступления Украины в ЕС. Среди них он назвал Чехию, Венгрию, Словакию, Польшу.

Тем временем Зеленский направил главе Белого дома Дональду Трампу письмо с жалобой на критическую нехватку средств ПВО после массированного удара ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве.

Накануне сообщалось, что Польша готовит «знак протеста» действиям Зеленского: местные города могут отказаться от полученных ими от Украины званий.

Кроме того, в Польше заявили, что Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в стране. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер сейма от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

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