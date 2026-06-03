Объекты в Днепропетровской и других областях Украины подверглись удару возмездия ВС РФ: поражены предприятия

Жители Киева на фоне массированной атаки ВС РФ спустились в целях безопасности в метро. Некоторые из них взяли излишне помпезные «спальники». В метро принесли матрацы и массивные палатки. «Не столь находчивые» киевляне стали возмущаться. В Сети разгорелся скандал. Позже местные власти пояснили, что люди действительно могут проходить в метро с палатками и раскладушками. Киевлянам также разрешено ночевать в подземке.