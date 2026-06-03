Отец пятерых детей Борис Хамнуев из Нукутского округа погиб в зоне СВО

— Борис родился в селе Хадахан, со школьных времен увлекался футболом. Был призером районных и окружных соревнований. В 2004 году поступил в техникум физической культуры, затем отправился на срочную службу в армию. У него была большая и дружная семья — вместе с женой воспитывал пятерых детей, — вспоминают в администрации.