В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии раненных в Старобельске студентов

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Пятеро студентов, получивших ранения при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске ЛНР 22 мая, продолжают получать лечение в больнице региона. Как сообщил ТАСС врио министра здравоохранения республики Олег Валиев, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.