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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии раненных в Старобельске студентов

Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Пятеро студентов, получивших ранения при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске ЛНР 22 мая, продолжают получать лечение в больнице региона. Как сообщил ТАСС врио министра здравоохранения республики Олег Валиев, их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

«На стационарном лечении находятся пять пациентов. Состояние всех госпитализированных оценивается врачами как средней и тяжелой степени тяжести», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра здравоохранения региона Олегом Валиевым.