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Украинское командование вернулось к старой тактике боев: где теперь размещают боевиков ВСУ

Командование размещает боевиков ВСУ в многоэтажных домах в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Военное командование Украины размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах села Ахтырка в Сумской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах», — отметил собеседник агентства.

Так, батальон поддержки, состоящий из инженерных войск, разместили в нескольких домах малоэтажной застройки на улице Шевченко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим действует, как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Также сообщалось, что в настоящее время ряды Вооруженных сил Украины ВСУ пополняют отчисленные студенты и лишившиеся брони украинцы.

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