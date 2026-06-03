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ПВО ночью уничтожила 354 украинских дрона

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

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