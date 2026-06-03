Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру Петербурга

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов… Пострадали несколько человек. Погибших нет», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, повреждены несколько объектов. Идет ликвидация последствий.
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