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Украинские БПЛА атаковали инфраструктуру Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Источник: РИА Новости

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов… Пострадали несколько человек. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, повреждены несколько объектов. Идет ликвидация последствий.

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