Силы ПВО сбили 59 БПЛА над Ленинградской областью

«Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Дрозденко также уточнил, что в Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.
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