В Нижнекамске рассмотрели вопросы социальной адаптации ветеранов СВО

Депутат Госдумы и инициатор проекта Айдар Метшин отметил, что одним из наиболее актуальных для ветеранов остается жилищный вопрос. По его словам, существенной мерой поддержки стала программа социальной ипотеки, действие которой по решению Раиса Татарстана распространили и на участников СВО.