В Нижнекамске рассмотрели вопросы социальной адаптации ветеранов СВО

Участники встречи обсудили механизмы получения помощи и рассмотрели три ключевых направления: диспансеризацию и реабилитацию ветеранов, решение жилищных вопросов и трудоустройство.
Отдельное внимание уделили действующим программам, которые помогают участникам СВО и их семьям улучшить жилищные условия.
Депутат Госдумы и инициатор проекта Айдар Метшин отметил, что одним из наиболее актуальных для ветеранов остается жилищный вопрос. По его словам, существенной мерой поддержки стала программа социальной ипотеки, действие которой по решению Раиса Татарстана распространили и на участников СВО.
Он подчеркнул, что ветераны должны быть хорошо информированы о существующих возможностях, а органы власти и ответственные структуры обязаны предоставлять им необходимую информацию и помогать в оформлении поддержки.
Фото: пресс-служба Айдара Метшина.
Также на заседании обсудили подготовку ветеранов к чемпионату «Абилимпикс», Кубку Раиса Татарстана среди ветеранов СВО и турниру по бильярду. Участники встречи отметили, что такие соревнования помогают бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни и способствуют их психологической реабилитации.
Кроме того, в Нижнекамском районе продолжается работа над созданием парковочных мест во дворах для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Победа. Возвращение Героев домой» реализуется в Нижнекамском районе Татарстана и направлен на социализацию и адаптацию участников специальной военной операции. В рамках проекта на базе политехнического колледжа создан Центр профессиональных компетенций для участников и ветеранов СВО. Его выпускники уже становились победителями национального чемпионата «Абилимпикс».