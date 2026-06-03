Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу БПЛА отменили в Петербурге и Ленобласти утром 3 июня

Пулково возвращается к штатной работе, последствия атаки ликвидируются.

Источник: Комсомольская правда

Угрозу беспилотной опасности 3 июня сняли в Ленобласти, а следом и в Петербурге. Ограничения воздушного пространства отменили, аэропорт Пулково вернулся к штатной работе.

— Отбой «Беспилотной опасности» в воздушном пространстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — гласят сообщения от РСЧС.

В Ленобласти опасность длилась с 2:47 до 8:20. За это время было уничтожено 59 украинских дронов. По данным губернатора Александра Дрозденко, незначительные повреждения получили четыре жилых дома в Лужском районе. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, больше никаких разрушений нет.

В Петербурге же ситуация оказалась острее — беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько зданий и сооружений, пострадали несколько человек, погибших нет. Как заявил глава города Александр Беглов, на месте работают оперативный штаб и экстренные службы, силы приведены в повышенную готовность.

Из-за атаки в Пулково задержали около 40 рейсов более чем на два часа. Еще примерно десять бортов ушли на запасные аэродромы. Изменения коснулись и калининградских рейсов — маршруты пролегают через Ленобласти, где небо было временно закрыто.

Мобильный интернет до сих пор работает с перебоями. Открываются только сервисы из «белых списков»: мессенджеры, карты города, приложения крупных банков и некоторые СМИ. Многие горожане жалуются, что не могут зайти даже в них.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше