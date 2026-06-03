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ОП Запорожья: Ударом по автобусу Киев выполняет указ Европы разогреть конфликт

Киевский режим выполняет установку европейских кураторов и провоцирует на ответные удары ВС РФ.

Ударом по рейсовому автобусу в ДНР киевский режим выполняет установку европейских кураторов разогреть конфликт и спровоцировать ответные удары Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом ТАСС заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Он также отметил, что все причастные к убийству пассажиров рейсового автобуса в ДНР должны быть привлечены к ответственности по закону военного времени.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

Сайт KP.RU писал, что один мирный житель погиб и еще шесть человек пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на ДНР.

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