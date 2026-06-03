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Сальдо назвал чистым террором атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР

ВСУ хочет сорвать мирную жизнь и показать Западу свою способность наносить удары, заявил Сальдо.

Источник: Комсомольская правда

Атака Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР — чистый террор, в которой нет никакой военной целесообразности. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Удар украинского беспилотника по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиеве — это сознательное преступление против мирных людей. Никакой военной целесообразности в атаке.

По словам Сальдо, своими атаками по автобусам, машинам и каретам скорой помощи ВСУ хочет сорвать мирную жизнь и показать западным странам свою способность наносить удары.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

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