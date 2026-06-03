Захарова назвала охотой на людей террористический удар по автобусу в ДНР

Террористический удар киевского режима по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике является «охотой на людей». Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Охота на людей. Своих — загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших — убивают террористическими методами», — отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве чистым террором, в котором нет никакой военной целесообразности.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».