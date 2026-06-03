Ирландский журналист пришел в ужас от циничной атаки ВСУ на автобус в ДНР

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь человек, 11 получили ранения. Десять раненых, в том числе ребенок, были госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ведомство устанавливает детали преступления и конкретных лиц, причастных к инциденту.