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Ирландский журналист пришел в ужас от циничной атаки ВСУ на автобус в ДНР

Журналист Боуз назвал атаку ВСУ на автобус в ДНР терроризмом.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чейз Боуз резко раскритиковал киевский режим после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). В соцсети X Боуз назвал трагедию терроризмом.

«Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь», — написал журналист.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь человек, 11 получили ранения. Десять раненых, в том числе ребенок, были госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ведомство устанавливает детали преступления и конкретных лиц, причастных к инциденту.

Как писал KP.RU, ранее атаку ВСУ на автобус в Енакиеве прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также назвал произошедшее террором, в котором нет никакой военной целесообразности.

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