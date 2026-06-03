Андрей Колесник: ракетостроительные предприятия Украины ликвидируют

«При помощи западных партнеров они пытаются настроить массовое производство ракет. Но я думаю, что уже примерно понятно, где это находится и будет находиться, и нашими ракетами это будет уничтожено. Зря стараются. Эти заводы будут уничтожены», — заявил собеседник «Ленты.ру».