Андрей Колесник: ракетостроительные предприятия Украины ликвидируют

«При помощи западных партнеров они пытаются настроить массовое производство ракет. Но я думаю, что уже примерно понятно, где это находится и будет находиться, и нашими ракетами это будет уничтожено. Зря стараются. Эти заводы будут уничтожены», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Депутат уверен: громкие заявления Киева рассчитаны на западных спонсоров. Таким образом украинская сторона пытается не только увеличить приток финансовой помощи, но и продемонстрировать, что готова продолжать вооруженное противостояние с Россией. С этим же, по мнению парламентария, связаны и разговоры о снижении призывного возраста.
«Это все звенья одной цепи, чтобы на то же ракетостроение выманить средства», — добавил Андрей Колесник.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские предприятия, занимающиеся производством ракет, станут главной целью для ударов со стороны России. Он также подчеркнул, что страна располагает возможностями для выпуска ракет в промышленных масштабах.
В ночь на 2 июня российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы. В Минобороны подчеркнули, что эти объекты использовались в интересах ВСУ.
Атака стала ответом на террористический акт киевского режима в городе Старобельск ЛНР. Там в результате ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник, еще 42 человека получили ранения.