Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР военным преступлением Киева

Мирошник расценил произошедшее как преднамеренный террористический акт. Посол уточнил в комментарии РИА Новости, что беспилотник был оснащен крупной боевой частью, из-за чего транспортное средство загорелось. По словам дипломата, удар ВСУ по автобусу направлен на запугивание мирного населения. Он также не исключил, что за теракт в Енакиеве последует военный ответ.