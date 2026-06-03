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Силы ПВО сбили 59 беспилотников над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Лужском районе зафиксированы повреждения четырех частных домов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Лужском районе зафиксированы повреждения четырех частных домов. «Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. Четыре частных дома получили незначительные повреждения», — написал он в мессенджере MAX.

Пострадавших в результате атаки дронов нет. В других районах Ленобласти жертв и разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

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